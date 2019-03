Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch am Concordienplatz

Kempen (ots)

Am Donnerstagmorgen haben gleich drei Inhaber von Geschäften am Concordienplatz festgestellt, dass sie Opfer eines Einbruchs oder versuchten Einbruchs geworden sind.

In einer Pizzeria wurden einige hundert Euro Bargeld entwendet, in einem Imbiss ebenfalls. Die dritte Geschädigte, die Inhaberin eines Floristikgeschäfts entdeckte ein zerschlagenes Oberlicht über einer Tür. Hier hatte aber die innere Scheibe des doppelt verglasten Fensters dem Einbruchsversuch standgehalten. Sie verhinderte, dass der oder die Täter Zugang zum Geschäft bekamen.

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, die Ermittlungen dauern an. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen rund um den Concordienplatz gemacht hat, möge sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Kripo in Verbindung setzen./hei (295)

