Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Ungerath (ots)

Unbekannter löste Alarmanlage aus, konnten aber mit Schmuck und Bargeld entkommen.

Der Einbrecher gelangte am 05.03.2019 zwischen 13:30 und 15:30 Uhr auf bisher ungeklärte Art und Weise in ein freistehendes Einfamilienhaus am Ungerather Kirchweg. Nachdem alle Behältnisse durchwühlt worden waren, löste der Mann beim Verlassen des Hauses die Alarmanlage gegen 15:30 Uhr aus. Zeugen wurden daher auf ihn aufmerksam und konnten ihn beim Verlassen des Grundstücks noch beobachten. Sie beschrieben ihn als etwa 190 cm groß, ca. 20 Jahre alt mit schmaler Statur. Bekleidet war er demnach mit einer blauen Jacke und einer weißen Kopfbedeckung. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 - 377-0 erbeten./mikö (287)

