Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 10jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Ein 10jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zum Glück nur leicht.

Der 10jährige aus Breyell fuhr am 15.02.2019 gegen 14:55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Lindenstraße in Richtung Ritzbruch. An der Kreuzung Lindenstraße/Am Kastell kollidierte der Junge, der einen Fahrradhelm trug, mit dem PKW einer 48jährigen Frau aus Leuth. Die Frau fuhr auf der Straße Am Kastell aus Richtung Beek kommend. Der Junge kam zu Fall, verletzte sich aber zum Glück nur leicht./mikö (210)

