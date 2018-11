POL-VIE: Viersen: Bilanz der angekündigten Geschwindigkeitskontrolle

Viersen (ots) - Auch am gestrigen Mittwoch kontrollierte die Polizei, wie angekündigt, die Geschwindigkeit. Auf der Bachstraße in Viersen wurden am Vormittag rund 300 Fahrzeuge gemessen. Erfreuliches Ergebnis: Nur ein Autofahrer war zu schnell und wurde vor Ort verwarnt. Am Nachmittag an gleicher Stelle fuhren ca. 1100 Fahrzeuge an dem Kontrollfahrzeug vorbei. Auch hier ist das Ergebnis sehr positiv: Nur 42 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die zulässige Geschwindigkeit. Fahren Sie weiter angepasst und achten Sie besonders auf Radfahrer, die in der Dämmerung und Dunkelheit häufig schlecht zu sehen sind. /wg (1634)

