POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Widerstand bei Polizeieinsatz - U-Haft angeordnet

Tönisvorst- St. Tönis (ots) - Am vergangenen Sonntag wurden Polizeikräfte zu einem Einsatz nach Tönisvorst gerufen. Der Einsatzgrund: Familienstreitigkeiten. Im Zuge des Einsatzes musste ein 25-jähriger in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der Tönisvorster, der den Einsatzkräften wegen anderer Delikte bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Am Montag wurde er einer Haftrichterin vorgeführt, die wegen der Widerstandshandlungen und auch eines weiteren Strafverfahrens gegen den 25-jährigen die Untersuchungshaft anordnete. /wg (1631)

