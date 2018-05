POL-VIE: Viersen: Mehrere Festnahmen

Viersen: (ots) - Am Mittwochabend erschien ein 38-jähriger Schwalmtaler auf der Polizeiwache in Viersen, um seiner Meldeauflage wegen eines außer Vollzug gesetzten Haftbefehls ordnungsgemäß nachzukommen. Die Wache verlassen durfte der Mann aber nicht mehr, denn mittlerweile lagen zwei weitere Haftbefehle gegen ihn vor, weswegen er dann festgenommen wurde. Ein 29-jähriger Schwalmtaler wurde am Mittwochmorgen bei einem Ladendiebstahl in Waldniel ertappt. Auch er darf nicht zu Hause auf die Folgen seines Diebstahls warten. Auch gegen ihn lag ein Haftbefehl in anderer Sache vor, weswegen auch er festgenommen wurde. Einen 18-jährigen Nettetaler nahmen Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen fest. Gegen den jungen Mann lag ebenfalls ein Haftbefehl vor. Er wurde zur Verbüßung einer Arreststrafe in die Jugendarrestanstalt nach Düsseldorf gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell