POL-VIE: Viersen: Oldtimer aus Garage gestohlen (Foto)- Polizei sucht Zeugen

Gestohlener Mercedes Pagode (Foto: Eigentümer) Bild-Infos Download

Viersen (ots) - In der Nacht vom 01. auf den 2. Mai 2018 stahlen Unbekannte auf der Straße Düpp in Viersen-Hamm aus einer Garage einen hochwertigen blauen Mercedes 280 SL Pagode (Baujahr 1969). Die Diebe öffneten gewaltsam das Garagentor und stahlen das Fahrzeug. Der Oldtimer hat ein Saisonkennzeichen (04-10) und ist in Viersen zugelassen (KK-Kennzeichen). Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder auf die Diebe bitte an die Kripo in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (571)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell