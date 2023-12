POL-UN: Unna - Komplett verkehrsunsicherer LKW vorübergehend sichergestellt

Schwerte (ots) - Nach zwei vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Märkischen Straße am Mittwochvormittag (13.12.2023) sucht die Polizei Zeugen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus und hebelten zwei Wohnungstüren auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. An einer weiteren Wohnungstür scheiterten die Täter und gelangten nicht in die ...

mehr