POL-UN: Selm - Wem gehört dieser sichergestellte E-Bike-Bediencomputer?

Werne (ots) - Nach einem Ladendiebstahl hat die Polizei am Dienstag (15.03.2022) in Werne einen 42-Jährigen festgenommen. Wie sich bei der Auswertung des Videoüberwachungsmaterials herausstellte, ist der Werner dringend tatverdächtig, in den vergangenen elf Tagen drei weitere Ladendiebstähle in dem Supermarkt in der Alte Münsterstraße begangen zu haben. Gegen ...

