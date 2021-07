Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Polizei nimmt 44-jährigen Dortmunder nach Ladendiebstahl fest

Holzwickede (ots)

Die Polizei hat am Freitag (16.07.2021) in Holzwickede einen 44-jährigen Dortmunder festgenommen. Der Beschuldigte wurde gegen 14.50 Uhr von Mitarbeitern eines Modegeschäfts an der Wilhelmstraße dabei beobachtet, wie er verschiedene Kleidungsstücke in einem Rucksack verstaute. Ohne die Waren zu bezahlen, verließ der Mann den Laden. Beim Verlassen der Filiale löste die Alarmanlage aus. Ein Mitarbeiter hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen der bereits informierten Polizei fest. Als die Einsatzkräfte den Mann durchsuchten, fanden sie bei ihm ein Messer. Der 44-jährige Dortmunder wurde vorläufig festgenommen und zur Wache Unna gebracht. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen.

