Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Bargeld und Kopfhörer entwendet

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24.06.2021) hörte ein Anwohner der Nettelbeckstraße gegen 3 Uhr die Alarmanlage seines in der Nähe geparkten PKW. Als er wenige später zu seinem Fahrzeug ging, stellte er fest, dass die Beifahrertür geöffnet war. Unbekannte Täter hatten Bargeld aus der Mittelkonsole entwendet.

Aus einem weiteren Fahrzeug, welches ebenfalls an der Nettelbeckstraße abgestellt war, wurde ein Rucksack entwendet, nachdem die Fahrertür aufgebrochen worden war. Der Rucksack wurde in Tatortnähe wieder aufgefunden, der Inhalt war über mehrere Meter verteilt worden. Bis auf kabellose Kopfhörer fehlte nichts. Ein Zeuge hatte gegen 3.15 Uhr einen unbekannten Mann gesehen, der mit genau diesem entwendeten Rucksack in Richtung Sonnenstraße ging.

Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung und eine Kapuze auf dem Kopf. Auffällig seien zwei weiße Totenköpfe auf dem Rücken des Kapuzenpullovers gewesen.

An einem weiteren PKW in der gleichen Straße kam es zu einem Aufbruchversuch.

Hinweise zum Tatverdächtigen oder zu weiteren verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921-3320 oder 921-0

