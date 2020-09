Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zu stark beschleunigt: Pkw durchbricht Garagenrückwand - 63-Jährige schwer verletzt

Fröndenberg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag (28.09.2020) gegen 16.25 Uhr in der Ostmarkstraße in Fröndenberg gekommen. Eine 63-jährige Mendenerin wies eine 64-jährige Fröndenbergerin beim Einparken in eine Garage ein. Dabei beschleunigte sie ihr Fahrzeug so stark, dass sie die 64-jährige Mendenerin erfasste und mit dem Wagen die Garagenrückwand durchbrach, die auf ein hinter der Garage geparktes Auto und auf einen Pkw-Anhänger fiel. Mit einem Rettungswagen wurde die 63-jährige Mendenerin schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

