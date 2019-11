Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fußgänger angefahren: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Kamen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (18.11.2019) in Kamen schwerverletzt worden. Gegen 20.10 Uhr wollte ein 27-jähriger Bergkamener mit seinem Audi A1 von der Derner Straße links in die Straße Am Stadtpark abbiegen, als er den 19-jährigen Kamener übersah und ihn anfuhr. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell