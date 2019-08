Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Blumengeschäft - Täter gelangten vor dort an Geldautomaten

Schwerte (ots)

Am Montagmorgen (05.08.2019) bemerkte die Inhaberin eines Blumengeschäftes Zwischen den Wegen einen Einbruch in einen ihrer Lagerräume. Von diesem Lagerraum aus haben die unbekannten Täter ein Loch in eine Wand, die zu einem angrenzenden Raum eines Geldinstitutes führt, geflext. So gelangten sie an die Rückseite eines Geldautomaten, den sie ebenfalls mit einer Flex bearbeiteten. Es gelang den Tätern aber nicht, den Automaten zu öffnen, so dass nach ersten Feststellungen kein Geld entwendet wurde. Die Tat dürfte sich in der Nacht zu Sonntag ereignet haben.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

