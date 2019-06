Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Firma - Hochdruckreiniger gestohlen

Unna (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag (10.06. - 11.06.2019), zwischen 13.00 und 06.15 Uhr haben Unbekannte die Lagerhalle einer Firma in der Dortmunder Straße eingebrochen. Aus der Halle entwendeten sie einen Hochdruckreiniger. Aufgrund seiner Größe kann das Gerät vermutlich nicht von einer einzelnen Person weggeschafft worden sein. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

