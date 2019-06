Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Diebstähle auf Baustelle und in Firma - Stemmhammer und Fahrzeugzubehör gestohlen

Schwerte (ots)

In der Zeit von Freitag bis Dienstag (07.06. - 11.06.2019) haben Unbekannte von einer Baustelle an der Hagener Straße einen Hydraulik Stemmhammer gestohlen. Außerdem durchtrennten sie die Hydraulikschläuche eines Baggers Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (09.06. - 10.06.2019), zwischen 16.00 und 10.00 Uhr verschafften sich unbekannte Zugang zum Gelände eines Autohauses an der Wandhofener Straße. Von einem Mercedes GLE wurden die Frontscheinwerfer und die Räder abmontiert und entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell