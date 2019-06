Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten - Beim Überholen Entfernung falsch eingeschätzt

Bönen (ots)

Vier leichtverletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag (06.06.2019). Ein 19-jähriger junger Mann aus Iserlohn fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem VW auf der Edisonstraße in Richtung Rhynern. Kurz hinter der Einmündung Zur Grünen Aue wollte er den vor ihm fahrenden LKW des 40-jährigen Bielefelders überholen. Dabei schätzte er nach eigenen Angaben die Entfernung zum entgegenkommenden Suzuki der 28-jährigen Frau aus Kamen falsch ein. Er versuchte wieder hinter dem LKW einzuscheren. Das gelang ihm nicht, denn er kollidierte mit diesem. Dadurch wurde er auf die Gegenfahrbahn gedrückt, stieß mit dem Suzuki zusammen und anschließend noch einmal mit dem LKW. Erst danach kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Der 19-jährige, die 28-jährige und deren beide Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW und der Suzuki wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 6300EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell