Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - LKW Anhänger umgekippt - Schotterladung auf der Straße verteilt

Holzwickede (ots)

Zum Glück unverletzt ist nach eigenen Angaben die 33-jährige Fahrerin eines LKW am Dienstagmorgen (04.06.2019) bei einem Verkehrsunfall davon gekommen. Sie fuhr gegen 09.45 Uhr auf der Schwerter Straße in Richtung Hengsen. In Höhe einer abknickenden Vorfahrt kam sie von der Fahrbahn in Richtung Graben ab. Die Fahrerin verlor dadurch die Kontrolle über das Gespann, wodurch der Anhänger umkippte und die Ladung Schotter sich über die komplette Fahrbahn verteilte. Neben Flurschaden wurden noch ein Verteilerkasten und ein Leitpfosten beschädigt. Die Straße war während der Reinigung bis 14.15 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell