POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schule - Schränke aufgebrochen und Farbschmierereien

Bergkamen (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.03.2019) drangen unbekannte Täter gegen 14.45 Uhr durch ein Fenster in eine Schule an der Pfalzstraße ein. In verschiedenen Räumen wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. Zudem beschmierten die Täter mehrere Fenster mit Farbe. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen habe zwei verdächtige Jugendliche in der Nähe bemerkt. Einer soll eine schwarz-orangene Jacke, abgesetzt mit Grün getragen haben. Der andere war mit einer grün-grauen Camouflagejacke bekleidet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

