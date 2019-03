Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Autofahrt unter Alkoholeinfluss - In Schlangenlinien durch die Stadt gefahren

Unna (ots)

‎Am Donnerstag, den 28.03.2019 gegen 21.20 Uhr hat ein PKW-Fahrer die Polizei verständigt, dass vor ihm ein Opel in starken Schlangenlinien über die Kamener Straße fährt. Die Fahrt ging weiter über die Zechen- und Hubert-Biernat-Straße und endete in der Münchener Straße. Dort wurde der PKW von den eintreffenden Polizeibeamten angetroffen, ordentlich in einer Parkbox eingeparkt. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Jugendlicher aus Unna, den der Fahrer nach Hause bringen wollte. Dieser, ein 32-jähriger Mann aus Bönen wollte sich von der Örtlichkeit entfernen. Das verhinderten die Beamten und wussten auch sofort, warum der Fahrer keine Bekanntschaft mit ihnen machen wollte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass der Konsum alkoholischer Getränke an diesem Abend zu einer absoluten Fahruntüchtigkeit geführt hatte. Dass er auch keinen Führerschein vorweisen konnte, kam noch erschwerend hinzu, daher fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde dem 32-jährigen unter Protest ebenfalls entnommen und das zukünftige Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell