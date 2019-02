Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Raub auf Bäckereifiliale - Täter bedrohte Angestellte mit Messer

Bild-Infos

Download

Kamen (ots)

Als es am Dienstagabend (19.02.2019) gegen kurz vor 19 Uhr an der Hintertür einer Bäckereifiliale an der Weststraße klopfte, vermutete die 36 jährige Angestellte, dass die Reinigungskraft noch einmal zurückgekehrt sei. Als sie die Tür öffnete, drängte sie ein unbekannter, maskierter Mann unter Vorhalt eines Messers zurück und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er sah dann die bereits in einem Safetybag verstauten Tageseinnahmen, ergriff diese und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 185 cm groß, normale Statur. Er sprach mit unbekanntem, ausländischem Akzent und war komplett schwarz gekleidet. Er trug eine Kapuze auf dem Kopf und hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch vermummt. Zudem trug er schwarze Lederhandschuhe und bedrohte die Angestellte mit einem Spring- oder Klappmesser mit rotem Griff.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder dem möglichen Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell