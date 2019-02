Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Geldinstitut - Geldautomaten aufgebrochen

Schwerte (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (15.02.2019) bis Montagmorgen (18.02.2019) haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Geldinstitutes an der Letmather Straße verschafft. Sie gelangten so zu den Rückseiten der dortigen Geldautomaten, brachen diese auf und entwendeten daraus das Bargeld.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0 entgegen.

