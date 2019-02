Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Brand mehrerer Mülltonnen - Gebäudeschaden an angrenzendem Wohngebäude

Selm (ots)

Am Sonntag (10.02.2019) wurde gegen 02:50 Uhr der Brand von mehreren Mülltonnen in der Breite Straße festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Da die Mülltonnen nahe an einem Wohngebäude standen wurde dieses an der Fassade beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

