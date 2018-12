POL-UN: Unna - Drei Fahrzeuge aufgebrochen - Täter verursachten hohen Sachschaden

Unna (ots) - Im Tatzeitraum von Freitag (07.12.2018) 17:00 Uhr bis Samstag (08.12.2018) 08:50 Uhr wurden im Stadtgebiet Unna drei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Breslauer Straße versuchte man zunächst die rechten Seitenescheiben eine schwarzen VW Phaeton einzuschlagen. Als dies nicht gelang verschaffte man sich durch einschlagen des Glasschiebedaches Zutritt zum Fahrzeug und entwendete dort Bekleidung, Warengutscheine und weitere Gegenstände. Im Weidenweg wurde an einem schwarzen BMW die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde ein technisch medizinisches Gerät entwendet. In der Falkstraße wurde ein grüner Citroen durch einschlagen der hinteren linken Scheibe geöffnet. Auch hier wurde Bekleidung entwendet. Bei den drei Taten entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 3850 Euro. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02303- 921 3122 oder 02303- 921 0 entgegen.

