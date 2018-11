POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - nach Reifenplatzer in den Gegenverkehr geraten

Unna (ots) - Am Samstag (24.11.2018) fuhr gegen 17 Uhr ein 40 jähriger Fröndenberger mit seinem Klein-LKW auf der Nordlünener Straße in Richtung B1. Plötzlich sei er über einen Gegenstand gefahren, woraufhin sein linker Vorderreifen platzte. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem PKW einer 57 jährigen Unnaerin zusammen. Diese verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro.

