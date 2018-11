POL-UN: Kamen - Brand in einer Shisha Bar - Es entstand Gebäudeschaden

Kamen (ots) - Am 17.11.2018 (Samstag) wurde gegen 23:13 Uhr ein Gebäudebrand in der Bahnhofstraße auf der Rückseite der dortigen Shisha Bar im Bereich eines Flachdaches entdeckt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand ist in der Küche der Shisha Bar entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell