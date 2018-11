Unna Fröndenberg Kamen (ots) - Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen. So auch wieder von Dienstag bis Mittwoch (13.11. - 14.11.2018) in Unna und Fröndenberg, wo es zu 12 bekannt gewordenen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten kam.

In einigen Fällen wird von Seiten des Anrufers gesagt, dass man eine Einbrecherbande geschnappt hätte, bei denen eine Liste mit dem Namen des Angerufenen als potenzielles Opfer gefunden wurde. Im weiteren Verlauf wurde versucht Informationen über Wertsachen und Vermögensverhältnisse in Erfahrung zu bringen.

Eine weitere Masche ist, dass das Bankinstitut angeblich Falschgeld verteilt und das Ersparte zur Überprüfung ausgehändigt werden soll.

In den meisten Fällen durchschauten die Angerufenen den Betrugsversuch sofort und legten auf.

In Kamen erhielt eine Frau einen Anruf in dem eine unbekannte Person ihr mitteilte, dass sie Geld bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Bis zur Aushändigung müsse sie einen Betrag an eine bestimmte Stelle überweisen, dann käme ein Geldtransporter und bringe es vorbei.

Unser Rat ist, seien Sie misstrauisch und wenden Sie sich an die Polizei und an ihre Angehörigen. Informieren Sie ältere Menschen in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, denn die Betrüger werden es immer wieder versuchen.

Tipps für Senioren erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei NRW.

https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

