Kamen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (14.11.2018) hörte eine Zeugin gegen 23.40 Uhr verdächtige Geräusche an der Werver Mark und sah zwei Personen an einem Briefkasten hantieren. Kurzzeitig flackerte auch ein Feuerschein auf. Die beiden Personen, die nicht näher beschrieben werden können, entfernten sich in Richtung Wasserstraße. Am Briefkasten konnte ein leichter Sachschaden festgestellt werden.

Fast zeitgleich wurde der Brand eines Werbeplakates an der Heerener Straße gemeldet. Hier wurde das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

