Holzwickede (ots) - Am Dienstag (13.11.2018) fuhr ein 56 jährige Hammer gegen 16.05 Uhr auf der Chaussee in Richtung Holzwickede. In Höhe des Ortseingangsschildes bemerkte er einen Rückstau zu spät und fuhr auf den PKW eines 46 jährigen Werlers auf. Dieser und seine 59 jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme.

