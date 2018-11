POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auto landet im Graben

Bönen (ots) - Am Freitagnachmittag (09.11.), gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bönen mit seinem Fahrrad den Schwarzer Weg in Richtung Hammer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger Bönener mit seinem Pkw auf dem Schwarzer Weg in Richtung Bahnlinie. In einer S-Kurve verlor der Pkw-Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei erfasste er mit dem Außenspiegel den entgegenkommenden Radfahrer, durchbrach ein Brüstungsgeländer und landete schließlich rechtsseitig in einem 2 Meter tiefen Graben. Ursächlich dürfte nach ersten Ermittlungen eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Pkw-Fahrers gewesen sein.

Der Radfahrer wurde bei der Kollision mit dem Pkw verletzt und musste stationär einem Krankenhaus zugeführt werden. Zur Bergung des Pkw wurde ein Abschlepper angefordert werden. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer des Pkw unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehr als 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell