POL-UN: Unna - Tageswohnungseinbruch - Küchenfenster aufgehebelt

Unna (ots) - Am gestrigen Freitag (09.11.), in der Zeit von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das rückwärtig gelegene Küchenfenster eines Reihenhauses am Afferder Weg auf. Auf diese Weise verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Haus. Bei der erlangten Beute handelt es sich um Armbanduhren und Schmuck. Zudem wurden zwei Laptops entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen im Umfeld der Tatörtlichkeit beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Unna, Telefonnummer 02303-921-3120 oder Telefon 02303 - 921 0.

