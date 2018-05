Versuchter Kioskeinbruch in Kamen Bild-Infos Download

Kamen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 03.05.2018 versuchten unbekannte Täter in einen Kiosk an der Germaniastraße einzubrechen. Dazu warfen sie einen Stein mehrfach gegen die Schaufensterscheibe. Das Sicherheitsglas hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden an der Scheibe.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

