Werne (ots) - Verletzt worden ist eine 49-jährige Frau aus Hamm bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 03.05.2018. Gegen 01.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Toyota auf der Stockumer Straße in Richtung Hamm. Nach ihren Angaben wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen und sie verlor die Kontrolle über ihren PKW. Sie prallte zunächst mit ihrem Auto gegen einen am Straßenrand geparkten Audi und beschädigte diesen. Anschließend fuhr sie auf den davor stehenden Golf und schob den auf einen Opel, der ebenfalls dort geparkt war. Schließlich kam die 49-jährige entgegengesetzt zu ihrer Fahrtrichtung zum Stehen. Nach erster Versorgung durch die Besatzung eines RTW wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Toyota wurde abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 41000EUR.

