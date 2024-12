Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung

Werl (ots)

Am gestrigen Montagmittag wurde die Polizei gegen 12:10 Uhr zu einem Juweliergeschäft in der Siederstraße gerufen. In dem Geschäft trafen die Beamten auf einen 83-jährigen Werler und eine 42-jährige Angestellte. Beide wurden von einem 46-jährigen Werler, der zur Tatzeit das Geschäft betrat, grundlos attackiert und zu Boden geschlagen. Der 46-Jährige, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, betrat den Laden und sei "völlig "ausgerastet", als ihn die Angestellte des Geschäftes auf Wartezeit hinwies. Der 46-Jährige schrie laut herum, griff den 83-jährigen Senior an, schubste ihn zu Boden und trat mehrfach gegen seinen Kopf und Rücken. Als er von dem Geschädigten abließ, ging er unmittelbar auf die Angestellte des Ladens los, schlug ihr mit der Faust in das Gesicht, so dass sie ebenfalls zu Boden ging. Danach verließ er vor dem Eintreffen der Polizeibeamten das Geschäft. Sowohl die 42-Jährige als auch der 83-Jährige erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Trotz sofortiger Fahndung konnte der aufgrund der Personenbeschreibung identifizierte Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

