Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Für 5,05 Euro in den Knast

Bad Waldliesborn (ots)

Am gestrigen Montag, gegen 11:50 Uhr, konnte ein Dieb in der Josefskirche in Bad Waldliesborn von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Der 53-jährige Lippstädter brach gezielt einen Opferstock auf und erbeutete das darin befindliche Bargeld. Die Polizei war alarmiert, da es dort bereits zu mehreren Diebstählen gekommen war. Anhand der Videoüberwachung konnte der Dieb auf frischer Tat ertappt und überführt werden. Bei der Kontrolle wurde bei ihm Münzgeld in Höhe von 5,05 Euro vorgefunden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kommt der Lippstädter für weitere, derartige Fälle in Frage. Der Dieb wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. (rb)

