POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Am gestrigen Mittwoch führten Beamte der Polizeiwache Soest erneut einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Innenstadt und des Bahnhofs in Soest durch. In dem Einsatz waren uniformierte und zivile Kräfte eingesetzt. Im Rahmen dieses Einsatzes konnte ein Ladendieb in einer Drogerie in der Brüderstraße beobachtet werden, wie dieser Parfum im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet hat. Die ...

mehr