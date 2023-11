Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Geseke (ots)

In der Nacht von Dienstag (31.10.) auf Mittwoch (01.11.) befuhr ein 39-jähriger Mann aus Erwitte gegen 01.10 Uhr mit seinem Pedelec die Bundesstraße 1 (Erwitter Straße) in Richtung Erwitte. Auf Höhe der Ortslage Störmede prallte er in fahruntüchtigem Zustand gegen eine am Fahrbahnrand aufgestellt Warnbake und kam zu Fall. Nachdem er von einer Autofahrerin am Boden liegend entdeckt wurde und diese ihre Hilfe angeboten hatte, schwang sich der Radler wieder auf sein Zweirad und setzte die Fahrt fort. Da er jedoch in Schlangenlinien und teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr, informierte die Frau die Polizei. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten stoppten den leicht verletzten 39-Jährigen und stellten verwaschene Aussprache und deutlichen Alkoholgeruch fest. Bezeichnenderweise war der Getränkehalter am Pedelec noch bestückt mit einer geöffneten Bierflasche. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. (sn)

