Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Scheidinger Straße in Fahrtrichtung Scheidingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Werl hielt am rechten Fahrbahnrand an, um zwei hinter ihm fahrende Kradfahrer, vorbei zu lassen. Einer der Kradfahrer erkennt den haltenden Pkw zu spät und es kommt zu einer Kollision. Der 20-jährige Kradfahrer aus Werl stürzt und verletzt sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell