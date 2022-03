Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlägerei - Drei Verletzte

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (6. März 2022) kam es gegen 04.30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einer Diskothek an der Kahlenstraße. Der Streit verlegte sich auf einen Parkplatz an der Straße "II. Pfad", auf dem die eine Gruppe, bestehend aus circa acht bis zehn Männern, auf drei Männer im Alter von 24 - 31 Jahren eingeschlagen und getreten haben soll. Aufgrund des schnellen Eingreifens des Sicherheitsdienstes der Diskothek hätte sich die größere Personengruppe anschließend entfernt. Die drei Männer wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund erster Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass die drei, alkoholisierten Männer alle mit leichten Verletzungen davon kamen. Weitere Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

