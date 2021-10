Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einladung für Diebe

Soest (ots)

In den letzten Wochen gab es circa 20 Anzeigen wegen Diebstahls aus Fahrzeugen im Soester Bereich. Was bei allen Anzeigen gleich war - die Fahrzeuge waren nicht abgeschlossen. Gerade in Zeiten, in denen man den Autoschlüssel nicht mehr ins Schloss stecken muss um abzuschließen, bleiben Autos immer öfter unabgeschlossen stehen. Dies ist auf jeden Fall das Gefühl der Kriminalpolizei. Immer wieder lassen Fahrzeughalter Wertgegenstände im Auto zurück und schließen es nicht ab. Bestimmte Täter haben sich darauf spezialisiert und suchen nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen. So können Sie immer wieder leichte Beute machen und meist unentdeckt fliehen. Darum der gut gemeinte Ratschlag der Polizei: "Achten Sie besonders darauf, dass ihr Fahrzeug beim Verlassen auch abgeschlossen wird." (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell