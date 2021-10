Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kupferregenfallrohre gestohlen

Werl (ots)

In zwei Fällen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20. Oktober 2021) insgesamt circa 9 Meter Regenfallrohre aus Kupfer in der Straße Rottmannsring entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

