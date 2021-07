Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Streit endet mit Schlägen

Warstein (ots)

Ein verbaler Streit zwischen einem 23-jährigen Warsteiner und einer Gruppe aus vier Männern endete mit Schlägen. Am Sonntag (25. Juli), gegen 03.30 Uhr, war der Warsteiner vom Schützenfest in Sichtigvor auf dem Heimweg. Am Mühlenpark an der Möhnestraße traf er noch einen 25-jährigen Bekannten der in Begleitung von drei weiteren Personen war. Im Verlauf eines Streitgespräches kam es zu wechselseitigen Beleidigungen infolgedessen der 23-Jährige von drei Personen aus der Gruppe geschlagen wurde. Zu Hause stellte er dann fest, dass ihm seine Geldbörse und sein Schlüsselbund fehlten. Auf dem Rückweg zum Tatort übergab einer der Vierer-Gruppe sein Schlüsselbund zurück. Ob er seine Geldbörse bei der Auseinandersetzung verloren hatte oder ihm diese bei dem Streit entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

