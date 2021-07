Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag (24. Juli), gegen 20.20 Uhr, auf der Soester Straße, gelang es einem Zeugen ein Foto des flüchtigen Wagens zu fertigen. Nachdem erste Ermittlungen am Unfalltag nicht zum Erfolg geführt hatten, konnte der flüchtige Wagen am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, auf der Beckumer Straße durch Polizeibeamte gesichtet werden. Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten Marihuana-Geruch an der Kleidung der 19-jährigen Fahrerin. Einen angebotenen Drogenvortest wollte sie in ihrer nahegelegenen Wohnung durchführen. Nachdem positiven Testergebnis konnten die Ordnungshüter auch gleich noch zwei Jointreste aus dem Aschenbecher der Wohnung sicherstellen, bevor sie eine Blutprobe anordneten. Als die Lippstädterin nach der Entnahme der Blutprobe von der Wache entlassen wurde, beleidigte sie noch die Polizeibeamten. (reh)

