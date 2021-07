Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ohne Fahrerlaubnis aber unter Betäubungsmitteleinfluss

Werl (ots)

Ein Werler wurde am Sonntagabend (25. Juli) im Bereich der Lindenallee durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Er steht aufgrund von Zeugenaussagen nach einem Beziehungsdelikt im Verdacht, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis, im Beisein eines Kindes, im Bereich Kämperstraße/Tütelmarkt einen Wagen gefahren zu haben. Bei dem Tatverdächtigen wurden kleinere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Polizei stellte die Drogen sicher und ordnete eine Blutprobe an. Anschließend wurde er in eine Klinik für Psychiatrie verbracht. (reh)

