Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sonne blendet - Blutprobe

Soest (ots)

Nach Angaben eines 58-jährigen Polen blendete ihn am Dienstagmorgen (1. Juni), gegen 07.15 Uhr, die Sonne beim Rangieren auf einem Tankstellengelände am Overweg. Hierdurch prallte er gegen einen dort stehenden Wagen. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung mit ihm einen Atemalkoholtest durchgeführt hatte, hielten sie die 1,18 Promille durchaus auch für einen möglichen Grund des Unfalls. Sie nahmen ihn mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den entstandenen Unfallschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 2.000 Euro. (reh)

