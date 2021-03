Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Roller-Fahrer zu spät gesehen

Lippstadt (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Lippstadt befuhr am Montag (15. März), gegen 8.20 Uhr, mit ihrem Wagen den Liebfrauenweg in Richtung Bökenförde, um ihre Fahrt dann auf der Rüthener Straße fortzusetzen. Beim Anfahren auf der Rüthener Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Rütheners, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kfz-Roller die Straße in Richtung Lippstadt befuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß fiel der Roller-Fahrer mit seinem Zweirad hin und verletzte sich leicht. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe, bevor er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (reh)

