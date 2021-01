Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hultrop - Einbruch während der Silvesternacht

LippetalLippetal (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag 00:45 Uhr, wurde in eine Wohnung an der Straße Im Beelenkamp eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten von der Gartenseite her ein Fenster auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand konnte sie jedoch lediglich einen Autoschlüssel entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

