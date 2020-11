POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Soest-Deiringsen - Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen um 00:28 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Soest-Deiringsen mit einem Pedelec die Alte Dorfstraße in Soest-Deiringsen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Kopf. Die durch einen Zeugen informierten Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch. Der Beschuldigte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde er medizinisch behandelt und es wurde eine Blutprobe entnommen. (bu)

Warstein - Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Am Freitag, 27.11.20 gegen 17.55 Uhr befuhr ein 32 Jähriger Warsteiner mit seinem Pkw Fiat die Hauptstraße und wollte nach rechts in die Kreisstraße in Richtung Suttrop abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er den Vorrang einer 26 Jährigen Warsteinerin, die als Fußgängerin die Kreisstraße an der Fußgängerlichtzeichenanlage überquerte. Die Warsteinerin wurde vom Pkw erfasst und verletzte sich dabei. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Warstein - Versuchter Trickdiebstahl

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Frau am Geldautomat der Volksbankfiliale an der Hauptstraße Bargeld abzuheben. Als die Seniorin Eingaben über das Tastaturfeld des Automaten vornahm, näherten sich von hinten unbemerkt zwei männliche Personen. Im Moment der Auswahl des gewünschten Geldbetrages griff einer der Männer über die Schulter der Kundin und drückte die vorbelegte Taste zur Auszahlung des Höchstbetrages von 1000 Euro. Die Frau drehte sich zu den Tätern um und rief sofort laut um Hilfe. Dies veranlasste die Trickdiebe zur Flucht ohne das ausgegebene Geld. Kurze Zeit später konnte die beiden Täter nochmals im Bereich des Eingangs zur Sparkasse gesehen werden. Einer der Männer mit südeuropäischem Erscheinungsbild war etwa 50 - 60 Jahre alt, ca. 160cm groß und von stabiler Statur. Er hatte graue kurze Stoppelhaare. Der andere war um die 20 Jahre alt, ebenfalls ca. 160 cm groß, schwarzhaarig und schlank. Auffällig waren bei dieser Person längere Koteletten. Die Polizei empfiehlt, bei Abhebungen an Geldautomaten alle Eingaben möglichst verdeckt zu machen und die unmittelbare Umgebung vor und bei der Transaktion mit der gebotenen Aufmerksamkeit zu beobachten. (sn)

Lippetal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 822 zwischen Kesseler und Lippborg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 06.50 Uhr war ein 19-jähriger Mann aus Oelde zusammen mit einem gleichaltrigen Beifahrer auf der Herzfelder Straße (L822) in Richtung Kesseler unterwegs, als sein VW Polo in einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung Brönicker Straße aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und kam nach ca. 80 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurden nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Das zerstörte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobenentnahme beim Fahrer an. (sn)

