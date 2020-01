Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Soest (ots)

In der Nacht zu Sonntag (26.01.), gegen 02.50 Uhr, befuhr eine 21-jährige Soesterin mit ihrem Pkw die Thöningser Straße in Richtung Thöningsen. Kurz vor der Einmündung Schleddestraße kam sie in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab und fuhr in einen Straßengraben. Der Pkw der jungen Frau aus Soest drehte sich um 180 Grad und blieb schließlich auf der Fahrerseite im Graben liegen. Die Soesterin konnte sich selbst befreien und Polizei und Rettungsdienst rufen. Glücklicherweise wurde sie bei dem Alleinunfall nur leicht am Kopf verletzt. Zur ambulanten Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

