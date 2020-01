Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall auf der Arnsberger Straße

Soest (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Mann vom Möhnesee mit seinem Wagen die Straße Ulricher Tor in Fahrtrichtung Dasselwall. Als er nach links auf die Arnsberger Straße abbog verlor er vermutlich, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über sein Auto. Nachdem sein Heck ausgebrochen war prallte er frontal gegen einen an der Fahrbahn stehenden Baum. Nach dem Unfall wurde er mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Unfallschaden wird von der Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell